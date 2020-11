Sint vanuit Milheeze op toernee met eigen truck

Het idee is puur ontstaan door de corona-pandemie, vertelt Bjorn Wilbers. ,,Het theaterwerk is nu overal gestopt. Ik wilde toch graag op een of andere manier de kinderen verrassen en vermaken."

Normaal gesproken is deze periode ook een drukke tijd voor hem. Vier jaar geleden is de 23-jarige Wilbers begonnen als hulpsinterklaas. Hij en zijn twee pieten werden voornamelijk ingehuurd voor grotere mediaprojecten. ,,Maar ik stel me wel elk jaar beschikbaar voor de intocht, school en huisbezoeken in mijn eigen dorp Milheeze."

Op locatie

Dat is er dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet bij. ,,Ik dacht: ik maak een werkkamer voor de Sint in een busje, zodat ik coronaproof toch op huisbezoek kan gaan." Maar wat in een busje kan, kan ook nog groter in de stagetruck -podiumwagen- van zijn vader, geluidstechnicus Hans Wilbers. ,,Daar kan ik mee op locatie."

Quote We rijden met de truck het hele land door Bjorn Wilbers

De afgelopen twee maanden heeft Wilbers junior met enkele vrienden hard gewerkt om de trailer om te bouwen naar een prachtige SintTruck. Aan alles is gedacht. Er is een werkkamer voor Sinterklaas, met een grote kluis, de pakjeskamer en de slaapkamer waar de pantoffels van Sint al klaarstaan. Ook heeft hij een Sinterklaasshow van ongeveer 20 minuten bedacht, coronaproof.

Inhuren

,,We rijden met de truck door heel het land naar bedrijven die ons inhuren." Op het terrein van zo'n bedrijf kunnen (maximaal tien) auto's voor de SintTruck staan, met gezinnen erin die kijken naar de Sinterklaasshow. ,,Die is best spannend voor de kinderen, want op het eind van de show hopen we dat de Sint uit de kluis komt en kan kijken of er cadeautjes zijn voor de kinderen", verklapt Wilbers. De Sinterklaasshow kan worden herhaald voor volgende groepen.

,,We komen niet naar de auto's toe, maar de kinderen zien Sint en zijn pieten in levenden lijve, en er is toch interactie met de kinderen." De avonduren zijn het mooiste moment om de show te bekijken vindt Wilbers zelf. ,,De verlichting maakt het decor nog spannender en magisch."

Het idee van een rijdende Sinterklaasshow valt in goede aarde, gezien het aantal boekingen. ,,We gaan kijken of we dit volgend jaar ook door kunnen zetten, hopelijk hoeft dat dan niet coronaproof. En wie weet wordt de SintTruck over drie weken omgebouwd voor de Kerstman."