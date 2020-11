Sinterklaas gaat live in Aarle-Rixtel

Ook de rector van het Varendonck College in Asten heeft geen eigen kamer meer

27 oktober ASTEN - Zelfs de rector van het Varendonck College in Asten heeft geen eigen kamer meer. Flexibilisering is het sleutelwoord in het onderwijs van de toekomst. Daarbinnen passen ook de vier leerpleinen, die nu in gebruik zijn genomen.