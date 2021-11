Sinterklaas met zijn pieten in Boerenbondsmuseum Gemert: ‘We konden Ozosnel horen snurken!’

Vier dagen is Sinterklaas met zijn pieten te gast in het Boerenbondsmuseum in Gemert, van 18 tot en met 21 november. In ‘Het dorp van Sinterklaas’ kunnen kinderen een kijkje nemen in het ‘dagelijkse leven’ van de Sint en zijn helpers.

Stichting Vetplant organiseert het dorp met hulp van vijfenzestig vrijwilligers. ‘Een ideale plek,’ volgens Vetplantvoorzitter Ruud Manders. ‘Vanwege de vele aparte ruimtes op van het museum kunnen we het grote aantal bezoekers verdelen en blijft het een rustig geheel.’

Gasten komen in hun geboekte tijdslot naar het dorp van de Sint en nemen onder leiding van hun eigen Routepiet een kijkje in zeven vertrekken. In de pietenschool kunnen de kinderen de pieten helpen bij het leren tellen en zingen de kinderen een liedje. Daarna loopt het groepje naar de kadootjes- en snoepjes-inpak-kamer om te helpen bij het inpakken en daarna verder naar de kamer van opa en oma Piet - waar blijkt dat hun centjes allemaal van chocolade zijn. In de slaapkamer van Sinterklaas kunnen de kinderen het bed zien waar de Goedheiligman ’s nachts slaapt.

Volledig scherm Het dorp van Sinterklaas bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Volledig scherm Het dorp van Sinterklaas bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Volgens Eva van de Valk was de laatste kamer waar Sinterklaas zit het leukste. ,,Sint lag te slapen toen wij binnenkwamen. We moesten Piet helpen om hem wakker maken. En als laatste kregen we een zak vol met pepernoten en snoepjes van Piet.” Haar broertje Tim vond het in de bakkerij het leukst. Daar waren de pieten de pepernoten aan het tellen in het Spaans. ,,En toen we langs de stal van Ozosnel kwamen hoorden we hem heel hard snurken.’

,,Die bakpieten werden vanmorgen nog verrast toen een van de schoolklassen verder in het Spaans telde dan de pieten hadden geleerd”, vertelt Irene Janssen van Stichting Vetplant. ,,Er komen groepen drie van scholen uit Gemert-Bakel een bezoek brengen aan het dorp. Maar ik sprak net ook een paar gasten die speciaal uit Lommel waren gekomen.”

Twee broertjes bedanken hun routepiet voor de entreekaartjes van het dorp die ze vanmorgen nog in hun schoenen vonden. ,,Die vrolijke kindergezichtjes, daar doen wij het voor,” aldus de routepiet. ,,We laten de kinderen overal meehelpen en sommigen vertellen volop over wat ze in hun schoen willen van de Sint. De kleintjes zijn vaak wat stilletjes, zij vinden het heel eng om Piet van zo dichtbij te zien.”