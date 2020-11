Sinterklaasintocht in Laarbeek op tv

Ondernemer Asten ‘overrom­peld’: drugske­tels en vuurwapens gevonden en compagnon opgepakt

13:02 ASTEN - Het wemelt van de rechercheurs maandagochtend in zijn natuursteenbedrijf aan de Van Kuppenveldweg in Asten en een van de eigenaars zegt geen idee te hebben wat ze komen doen. Niet veel later vinden rechercheurs twee ketels voor een drugslab, twee vuurwapens en kogels. De andere eigenaar - een 41-jarige man uit Aarle-Rixtel - is opgepakt.