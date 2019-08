Sinti-woonwagen Gemert van vuurzee gered: ‘Op een kampje zou zoiets nooit gebeurd zijn’

Hoewel de politie het niet kan bevestigen, weten Adolf Steinbach (81) en zijn zonen Jan (56) en Hendrik (54) het welhaast zeker. ,,Brandstichting. Een pyromaan. De schuur had geen stroom, dus kortsluiting is het zeker niet geweest. En een peuk gaat vanzelf uit, daar komt echt niet zo'n grote brand van.”



Adolf Steinbach, telg van een roemruchte Sinti-familie, woont al 26 jaar in een hoekwoning in de Gemertse Wassenaarstraat. In de nacht van dinsdag op woensdag werd hij even na drieën gewekt door zijn oudste zoon Maurits, die sinds enkele jaren bij hem inwoont. ,,Hij was wakker geworden van het rumoer. Gelukkig maar, zonder hoorapparaat in zou ik het zelf nog niet horen als voor de deur een kanon wordt afgeschoten.