SIRIS dubt over toekomst radiogedeelte

Van stierenmes­te­rij naar landgoed: groene plannen voor Liessel vallen goed

DEURNE - Liessel verliest een intensieve veehouderij en krijgt er een deels openbaar landgoed voor terug. Dat is in elk geval de bedoeling. Hindernis één is al genomen: burgemeester en wethouders juichen plannen voor een nieuw natuurgebied met wandelpaden toe.

6 mei