Sjef was meteen verliefd, maar Tiny wist nog niet wat ze wilde; het kwam goed en nu zijn ze diamanten

15 januari DEURNE - Over twee weken trekt burgemeester Hilko Mak (66) voor de laatste keer de deur van het gemeentehuis in Deurne achter zich dicht. In de tien jaar dat hij aan het roer stond, maakte hij zich niet altijd even geliefd. ,,Mensen zagen me als de man die nooit iets wilde. Maar het moest want er was geen geld.”