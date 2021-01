Sjoerd Wiegersma (93) overleden: jongste zoon van Hendrik Wiegersma werd geen kunstenaar of arts maar succesvol zakenman

Sjoerd trouwde in 1955 in Australië met Ava (Topsy) O’Brien. Ze kregen samen drie kinderen.

Anders dan de andere kinderen, die in de voetsporen van hun vader traden als arts of kunstenaar, werkte Sjoerd in het bedrijfsleven. Vanaf 1951 woonde hij in Australië, waar hij werkzaam was bij QANTAS, de Australische luchtvaartmaatschappij. Later werkte hij in Europa voor Swissair Olympic Airways en was jarenlang directeur van Austrian Airlines. In de jaren zestig en zeventig was hij voorzitter van Terre des Hommes Nederland.