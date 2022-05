SkateSwing Beek en Donk terug van weggeweest: ‘Hier liggen geen vervelende takjes en blaadjes’

BEEK EN DONK- Schoenen uit, skeelers aan en na een korte groet naar pap of mam is het eindelijk weer tijd voor discoskaten met vriendjes en vriendinnetjes. De SkateSwing in Beek en Donk opende zaterdagavond weer haar deuren voor een nieuw feest in de rollerhal. ‘Blij dat het weer binnen kan.’

‘Van links naar rechts’ van de Snollebollekes knalt door de hal, waar de discolichten meedansen. De jeugd op skates gaat slechts een richting uit, voor de veiligheid, wel ieder op haar of zijn manier. Eigenwijs, zoals het hoort als het thema van de avond ‘Hollands’ is.

Quote Deze kinderen hebben bijna twee jaar geen uitstapjes of iets gehad, daaraan merk je dat de sfeer nu alleen maar beter is geworden Frank Pasveer, SkateSwing RC De Oude Molen

Na bijna twee jaar stil te hebben gelegen door de pandemie werd het tweede feest van dit jaar goed afgetrapt, de ruim vijftig aanwezige kinderen genoten. De SkateSwing is een oude traditie in Laarbeek die in 2004 voor het eerst werd geïntroduceerd door Rollerclub. De Oude Molen in Beek en Donk.

Volledig scherm Een beetje stunten hoort erbij... © Sem Wijnhoven/DCI Media

Na een lange tijd zonder uitstapjes zijn de kinderen erg blij dat het feest weer door kan gaan zoals vanouds. Zo ook de Beek en Donkse Jainy (11) en haar twee vriendinnen Berber (10) en Jill (11).

Volledig scherm ..zonder vallen. © Sem Wijnhoven/DCI Media

,,Tijdens corona heb ik vaak rondjes geskeelerd samen met mijn vriendinnen buiten, dat was ook wel gezellig’, zegt Jainy. ,,Maar ik ben blij dat het weer binnen kan, want hier liggen geen vervelende takjes en blaadjes”, vult Jill aan.

Soms een beetje spannend

Uitgelaten skeeleren de drie vriendinnen weer verder op de discobaan. Ook de twee vriendinnen Juul (7) en Juul (7) zijn erg enthousiast: ,,Ik ben al vaker hier geweest en het is nog steeds even leuk”, zegt Juul blij. Ze gaat ook door een tunnel op de baan. ,,Daar is het soms een beetje spannend want het is er donkerder, maar dat maakt het juist super leuk,” zegt de ander.

Volledig scherm Aanmoedigingen vanaf de zijkant. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Op de baan staat ook een schans waar kinderen met een beetje hulp vanaf kunnen gaan. Ook vaste leden van de rollerclub helpen andere kinderen met nieuwe kunstjes en trucjes op de baan. Met plaatjes van Kinderen voor Kinderen en Snollebollekes vermaken de kinderen zich tijdens het discoskaten. ,,Normaal gesproken skeeleren hier honderd tot honderdtwintig kinderen op zo’n avond”, zegt Frank Pasveer van het opbouw-en afbreek-team van de SkateSwing, ,,Maar nu tijdens de schoolvakantie is die opkomst gehalveerd.”

Sfeer nu alleen maar beter

Ondanks de lagere opkomst dan normaal zit de sfeer er goed in. ,,Deze kinderen hebben bijna twee jaar geen uitstapjes of iets gehad, daaraan merk je dat de sfeer nu alleen maar beter is geworden”, aldus Pasveer.

Volledig scherm Weer met alle vriendinnen samen gaat alles op rolletjes. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Volgende maand is de SkateSwing er weer met een nieuw feest en een nieuw thema. Daarna ligt het programma even stil maar na de zomer is er weer maandelijks een editie.