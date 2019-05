Slachtoffer dodelijk ongeluk Someren is 48-jarige dj en ondernemer Robby Orzeck

De man, die al jaren in Helmond woonde, botste rond 03.30 uur frontaal op een tegenligger. De andere automobilist was een 51-jarige man uit Gemert. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren.

Orzeck groeide op in Maasmechelen, over de grens bij Maastricht. Hij had een bescheiden carrière als dj, en was daarnaast ondernemer. Hij had enkele horecazaken onder zijn hoede en was later filiaalmanager van een fietsenwinkel. De laatste jaren werkte hij bij een e-bike-bedrijf.