Slachtoffer woningoverval in buitengebied van Someren-Heide is niet hoofdbewoner

Blazen was mooie afleiding voor techneut Jan Nooijen die 50 jaar bij de Aalander Muzikanten zit

DEURNE/BAKEL - Al verhuisde Jan Nooijen van Bakel naar Deurne, hij bleef de Aalander Muzikanten trouw. Nooijen is vijftig jaar lid van het gezelschap, zit 31 jaar in het bestuur en is 28 jaar voorzitter.

4 januari