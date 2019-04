Slecht weer kan pret niet drukken op dubbel feest in Vlierden

Die kregen een toespraak van dorpsgenoot en wethouder Marnix Schlösser. Hij had zich verdiept in de geschiedenis van de molen die hij linkte aan het hedendaagse leven in het kerkdorpje. ,,De Vlierdense ondernemersmentaliteit is bluffen en een grote mond hebben", zei hij. ,,Zo krijgen we zaakjes voor elkaar. Om de rechten van de molen te krijgen moest er een aanvraag ingediend worden. Er werd aangeklopt bij de gemeente Deurne met het verhaal dat er 1.400 mensen in Vlierden woonden. In werkelijkheid waren het er maar 680. Ze kregen het wel voor mekaar. De molen is een mooi symbool voor ons Vlierden. Het is iets echt Vlierdens, echt iets waar we trots op mogen zijn.’’