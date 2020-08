Slimme camera's moeten doorgaand verkeer in Aarle-Rixtel registreren

Dronken doodsschop bij zwembad kost man uit Helmond tbs

25 augustus DEN BOSCH Een volgens de rechtbank ‘explosie van geweld’ een jaar geleden in het zwembad in Milheeze kost een Helmonder acht maanden cel met aansluitend een tbs-behandeling. De man maakte zich schuldig aan kopschoppen, wat volgens het Openbaar Ministerie net geen poging tot doodslag was.