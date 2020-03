Slimme combinaties in Deurne, maar welke dan?

Elke cyclus begint voortaan met zo'n bijeenkomst. Voor deze primeur was als thema ‘maatschappelijke voorzieningen in de buurt en zwembad De Wiemel’ gekozen. Door de gemeente vertaald in ‘onderwijs, ontmoeten en bewegen’: wat is er nu op dit gebied, in welke staat verkeren deze voorzieningen, welke wensen zijn er? Om antwoord te krijgen op deze vragen, maakte de gemeente een rondgang langs zeven wijken in Deurne en de vier kerkdorpen. Er zijn 350 inwoners gesproken.



De resultaten daarvan werden gepresenteerd. Of eigenlijk ook niet. Want de wethouders en ambtenaren bleven steken in vaagheden. Dit is nog maar een eerste aanzet, gaf Helm Verhees als uitleg. ,,De bedoeling van vanavond is om jullie vanaf het begin van het proces mee te nemen", sprak hij de politici toe. De vraag is waar naartoe. ,,We gaan hieruit een voorstel destilleren, waarin we zoveel mogelijk aan de behoeftes voldoen.” Welke behoeftes, van wie, welke prioriteiten, het werd allemaal niet duidelijk.