Slimme kinderen naar Someren: Hoogbegaafdheidscentrum onderzoekt verhuizing van Venlo naar de Peel

SOMEREN - Hoogbegaafde jongeren uit het hele land die vastlopen in de maatschappij worden vanaf volgend jaar wellicht begeleid in Someren. Centrum Spirare uit Venlo onderzoekt een verhuizing naar de Peelgemeente.

Het hoogbegaafdheidscentrum zit nu nog in een tijdelijk gebouw op het voormalige Floriadeterrein in Venlo. Aan het verblijf aldaar komt een einde, dus moet initiatiefnemer Johan Kusters op zoek naar een nieuw pand. Dat hij daarvoor in Someren uitkomt is niet zo vreemd: hij komt uit de gemeente en heeft er nog veel familie wonen.

Nog veel vragen aan beide kanten

Kusters bevestigt dat hij al met wethouder Louis Swinkels over zijn plannen heeft gesproken. Tevens is hij bij Jack van Lierop van groepsaccommodatie Heidehoeve in Someren-Heide geweest. Dat pand staat al een hele tijd te koop. ,,Ik hoorde via kennissen dat het pand te koop staat. Zodoende is het op onze radar gekomen”, aldus Kusters. ,,Ik heb ook al met de wethouder gesproken. Het is nog pril, aan beide kanten zijn er nog vele vragen.”

Mocht Spirare inderdaad naar De Hei verhuizen, dan moet er op termijn wel aangebouwd worden aldus Kusters. Spirare wil immers meer doelgroepen gaan begeleiden en daar is meer ruimte voor nodig.

In maart knoop doorhakken

De Somerenaar houdt tegelijkertijd nog een slag om de arm, want hij kijkt op meerdere plekken binnen de gemeente Someren. Kusters heeft diverse werknemers uit de Peelgemeente in dienst. Ook in andere gemeenten bestudeert hij mogelijke locaties voor zijn centrum. ,,Ik wil voor maart volgend jaar een knoop doorhakken.”