Slingerende beken, grondwater hoger en 172 vispassages: dit gebeurt er met de 'waterschapsmiljoenen’ bij Aa en Maas

Bas (30) begint een eigen winkel in hartje Deurne: ‘Risico’s? Ik ga er vol voor, gas erop’

Je moet het maar durven: in deze onzekere coronatijd stoppen met je baan en voor jezelf beginnen. Bas Elbers (30) uit Deurne heeft lak aan de risico's. Hij heeft er ‘110 procent’ vertrouwen in en springt vol het diepe in. In maart opent zijn nieuwe winkel Vamos in hartje Deurne.

4 december