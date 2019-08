Slipgevaar in zwembad: nieuwe laag op vloer De Schop in Asten

ASTEN - De coating die in de zomer is aangebracht op vloeren in zwembad De Schop in Asten, blijkt te glad. Deze wordt nu weer vervangen.

De lelijke smak die een mannelijke bezoeker dinsdagochtend maakte, was de bekende druppel. Zwembad De Schop in Asten is met onmiddellijke ingang gesloten. Voor een week. In die periode wordt de deze zomer aangebrachte toplaag van de vloeren in de douches, kleedruimtes en gangen al weer vervangen. Er is door de aannemer een verkeerde coating gebruikt, die de vloeren te glad maakt.

Het gaat om zogenoemde epoxy-vloeren. Die worden erin gesmeerd, waar daarna verschillende lagen op komen. Met als laatste een seallaag. ,,Deze vloeren zijn vorig jaar in de grote vakantie gelegd. Ze waren toen niet helemaal naar onze wens, wat bobbelig", aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,De aannemer erkende dat en zou het deze zomer herstellen. Dat is gebeurd. Maar we zagen dat deze vloeren nu een andere uitstraling hebben. En ze blijken te glad te zijn.”

Lak

Dat is in een zwembad altijd lastig te bepalen, stelt de woordvoerder. ,,Mensen glijden daar soms uit, door het water en zeep.” Vorige week was De Schop voor het eerst open na de zomerstop, voor vrij zwemmen. Het was nog niet druk. Toch gingen er al de nodige mensen onderuit. ,,Het bedrijf is komen kijken en kwam tot de conclusie dat het verkeerde middel als toplaag is gebruikt. Je ziet dat niet als het optrekt, het is een transparante lak. Het bedrijf heeft ook de vloer in de sporthal gelegd, naar volle tevredenheid”, tekent de woordvoerder aan.

De gemeente nam dinsdag de beslissing om De Schop op slot te gooien. ,,We hebben ervoor gekozen om de vloer direct te herstellen en niet tot de volgende vakantie te wachten. We vonden het te urgent. Je wilt geen risico lopen, niet wachten tot iemand zijn heup breekt. Er zijn al mensen behoorlijk hard gevallen, gelukkig zonder groot persoonlijk letsel. Lessen en doelgroep-zwemmen beginnen deze en volgende week. Maandag waren de eerste.”