Sloop Huize Peeljuweel in Someren-Eind in volle gang

‘Wij hebben ze om moeten praten, omdat ze echt niet wilden gaan.” Jan van de Voort weet nog hoe naar de periode was voor zijn ouders die hun hele leven in Someren-Eind hadden gewoond en in 2006 moesten verhuizen naar het ‘grote’ Sonnehove in Someren-dorp. ,,Ze maakten zich zorgen of de wekelijkse wedstrijdbezoeken aan voetbalclub SSE nog wel konden doorgaan. Uiteindelijk is alles toch goed gekomen. In Sonnehove hebben ze nog een fijne tijd gehad waarin ze goed werden verzorgd.”