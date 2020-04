Sloop Klepel en oplevering nieuw dorpshuis Asten maanden vertraagd

ASTEN - Asten moet enkele maanden langer wachten op de sloop van gemeenschapshuis De Klepel en de bouw van een nieuw dorpshuis. Vanwege de coronacrisis is de sloop verzet van september naar februari volgend jaar.

De eerste tekeningen van het nieuwe gemeenschapshuis hadden al bekend moeten zijn. Wethouder Janine Spoor had de illustraties vorige week aan Asten willen presenteren, maar de openbare bijeenkomst kon niet doorgaan vanwege alle coronamaatregelen. Tot dan lag alles nog op schema.

,,‘Het Huis van Asten’ realiseren we voor onze inwoners! Hun betrokkenheid, inspraak en draagvlak is van wezenlijk belang“., aldus Spoor. ,,Tijdens het gehele proces werden onze inwoners daarom uitgebreid betrokken. Dit willen we natuurlijk voortzetten, maar het coronavirus en de maatregelen daaromheen steken daar nu een stokje voor.”

Sloop start na carnaval 2021

Het gemeentebestuur heeft daarom besloten de planning van de werkzaamheden te herzien. De sloop van De Klepel en bijgebouwen in de Kerkstraat verschuift van dit najaar naar februari/maart volgend jaar, direct na de carnaval. De oplevering van een nieuw dorpshuis staat nu gepland voor april 2022. ,,Met een aangepaste planning, kunnen we de gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden via fysieke bijeenkomsten blijven betrekken bij het project en de verdere uitwerking zoals het ontwerp van het nieuwe gemeenschapshuis.”

Asten krijgt die tekeningen op 16 juni te zien. Om 19.30 uur is er een bijeenkomst in De Klepel. Mits de RIVM-maatregelen dat toelaten op dat moment, voegt Spoor toe.

Locatie bibliotheek en Onis onduidelijk

De komende maanden wordt de verhuizing van verenigingen naar de tijdelijke huisvesting voorbereid. De gebruikers worden vanaf de zomerperiode grotendeels ondergebracht in de Beiaard. Alleen Onis Welzijn en de Bibliotheek gaan naar een andere locatie en zullen later dit jaar verhuizen. Waarheen is nog steeds onduidelijk.