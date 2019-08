Sloophamer steeds dichterbij voor Landgoed Bakel

Nee, hoe Landgoed Bakel er over pak ’m beet vijftien jaar uitziet, is nog steeds met geen mogeiljkheid te zeggen. ,,Een afgerond eindplaatje is er niet”, liet Ton Borghs, de vorig jaar onverwacht overleden bestuursvoorzitter van De Zorgboog, ruim drie jaar geleden al in deze krant optekenen. Dat ‘eindplaatje’ is er ook nu nog niet. Vast staat in elk geval wel dat de zorgorganisatie een deel van het ruim 35 hectare grote terrein wil afstoten en dat de herontwikkeling in delen wordt opgesplitst en in fasen wordt uitgevoerd.