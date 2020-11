Sloopregeling: redding of toch halfslachtige oplossing voor Deurnese boeren?

DEURNE - Het is een grote vraag of er veel Deurnese boeren ‘gered’ zullen worden door de sloopregeling die sinds dinsdag ingevoerd is. Volgens de belangenvereniging van Deurnese veehouders is het bijna onmogelijk om aan de voorwaarden te voldoen.

Ze kijken regelmatig met jaloezie naar andere gemeentes, de veehouders in Deurne. In Someren of Asten zijn dingen mogelijk die in hun eigen Deurne niet kunnen.

Neem de Ruimte voor Ruimte-regeling. Lange tijd konden Deurnese veehouders daar geen gebruik maken. Met de provinciale regeling kunnen boeren in ruil voor het slopen van hun stallen een locatie toegewezen krijgen waar ze een huis te kunnen bouwen.

Het woonbeleid dat de gemeenteraad van Deurne vaststelde, maakte het onmogelijk om stukken grond toe te wijzen in het buitengebied. Maar sinds dinsdagavond is hier verandering in gekomen. Een voorstel van de Deurnese partij DOE! zorgde ervoor dat het in enkele gevallen toch mag.

Boeren in de knel

En dat is goed nieuws voor boeren die willen of moeten stoppen met hun bedrijf. Het komt vrij regelmatig voor dat ze in de knel komen, omdat hun huis niet verkoopbaar is als ze zouden stoppen.

Quote Er zijn boerenfami­lies die het risico lopen dat ze dadelijk niet meer in hun eigen huis mogen wonen

Neem het verhaal van de nertsenhoudersfamilie aan de Goorsebergweg in Deurne. Zij wonen in een bedrijfswoning op een stuk grond met een agrarische bestemming waar nu nog een nertsenhouderij is gevestigd.

Deze moet vanwege landelijke regels worden beëindigd. Om die reden lopen ze het risico dat ze dadelijk niet meer in hun eigen huis mogen wonen. Dat is namelijk verboden in een bedrijfswoning, als je niet een eigen agrarisch bedrijf hebt op je perceel.

Plattelandswoning

Om niet dakloos te worden, vroeg de familie aan de gemeente om van het huis een zogenaamde plattelandswoning te maken. Maar in Deurne worden geen plattelandswoningen toegestaan en de gemeente ging niet akkoord omdat er ‘een onacceptabel woon- en leefklimaat is’. Wel mag de familie er blijven wonen tot ze er zelf vertrekt, via een zogenaamd ‘persoonsgebonden overgangsrecht’. De familie liet eerder al weten dat ze daar wel íets, maar niet véél aan hebben. Ze wil het huis ook kunnen verkopen aan een burger en dat kan niet.

Quote Met de Ruimte voor Ruim­te-regeling zouden ze alles kunnen laten slopen, ook het huis, en elders een nieuw huis terug kunnen bouwen

Met de Ruimte voor Ruimte-regeling zouden ze alles kunnen laten slopen, ook het huis, en elders een nieuw huis terug kunnen bouwen. Of dit een redding is, weet de familie nog niet omdat ze de regels nog niet hebben doorgespit, zo laten ze weten.

‘Dit gaat moeilijk worden’

Iemand die de regels inmiddels als zijn broekzak kent, is Mario Berkers van ZLTO Deurne. De voorman van de belangenvereniging van Deurnese veehouders vreest dat de regeling hier weinig soelaas zal bieden. ,,Je moet 3500 kilo zogenaamde fosfaatrechten uit de markt halen en dat moet van de gemeente eigenlijk allemaal uit Deurne komen. Ik ben bang dat dit heel moeilijk zal worden. Je hebt hier bijna geen veehouders die zo veel fosfaatrechten hebben en die te koop zijn.

Quote De gemeente zegt: er mogen geen burgers wonen omdat het de gezondheid schaadt. Maar een paar kilometer verderop, in Asten, schaadt dezelfde uitstoot de gezondheid niet. Mario Berkers, ZLTO Deurne

,,En dan nog: stel dat dit lukt: waarom zou iemand zijn eigen huis laten slopen om ergens anders te kunnen bouwen?”, vraagt Berkers zich af. ,,Dat kost heel veel geld. Wat dat betreft zijn er andere en betere manieren om knelpunten op te lossen. De plattelandswoning bijvoorbeeld. De gemeente zegt: er mogen geen burgers wonen omdat het de gezondheid schaadt. Maar een paar kilometer verderop, in Asten, schaadt dezelfde uitstoot de gezondheid niet. Daar gelden andere regels en daar zijn plattelandswoningen wel mogelijk. In Deurne zijn ze terughoudend. Dat is jammer.”