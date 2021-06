Slootjesdagen mogen weer, alleen geen vissen, wel bloedzuigers; ‘Dat is kei zielig’

PEEL - IVN Asten-Someren is een van de afdelingen die meedoet aan de jaarlijkse slootjesdag. Aan de rand van de visvijver in Heusden trekken vijftig kinderen met een bak en een schepnetje door het water. Met een onverwachte vangst.

,,Het is mooi om de gezichten van de kinderen te zien”, stelt Wim Steenbakkers. De 73-jarige voorzitter van IVN Asten-Someren doelt op het feit dat de kinderen bijna teleurgesteld in hun schepnet kijken: ze zijn op zoek naar een vis, maar die treffen ze er zelden tot nooit in aan. Steenbakkers: ,,Vissen zijn daar veel te snel voor.”

Toch is het voor de jeugdige deelnemers een heel leerzame zaterdagochtend aan de rand van de Heusdense visvijver. ,,Het doel is om kinderen te laten beleven én beseffen wat er in het water leeft en dat is veel meer dan ze denken”, vervolgt Steenbakkers.

Tot middel in water

Wanneer ze iets in hun schepnet gevangen hebben, roepen ze de aanwezige gidsen en krijgen ze tekst en uitleg. Ook is er de mogelijkheid om naar een nabijgelegen tent te gaan om een gevangen bloedzuiger of waterspin eens onder een microscoop beter te bekijken. De 8-jarige Tijmen vindt het allemaal reuze interessant en hij gaat helemaal op in de poging om iets te vangen. Gekleed in een korte broek stapt hij tot zijn middel in het water om daarna aan de zijkant te onderzoeken wat de ‘vangst’ is.

Kei zielig

,,Geen visjes, maar ik denk dat het voor hen te druk is”, geeft hij aan terwijl hij zijn natte schoenen verwisselt voor crocs. Niet veel later lukt het de 11-jarige Finn wel om een visje uit het water te halen én naar het blijkt een bijzondere: op het beestje zit een bloedzuiger. Wanneer Finn te horen krijgt dat de bloedzuiger het visje stilaan opeet, kijkt hij ineens een stuk minder trots naar zijn vangst. ,,Dat is kei zielig”, geeft hij aan voordat hij de vis terug in het water gooit.

Finn deed in 2019 ook mee aan de slootjesdag: ,,Ik vind het interessant om te weten wat voor dieren er in het water leven, het zijn er veel meer dan dat ik vroeger dacht.” Voor de wat oudere kinderen is er ook een soort speurtocht, aan de hand van een zoekkaart moeten ze zelf proberen te ontdekken welk soort beestje ze gevangen hebben.

Steenbakkers staat aan de zijkant van het water en ziet het geheel met een grote glimlach gebeuren, hij is vooral trots op de grote opkomst: ,,Het geeft aan dat de jongste jeugd veel om de natuur en de dieren geeft, dat wij hun kunnen begeleiden in het enthousiasme is voor ons ook extra leuk.”