Slootwerk kost ondernemer uit Someren ‘300 vierkante meter bedrijf’

Een ijssalon of trouwen in Pastorie Someren-Eind

15:50 SOMEREN-EIND - Maak er een trouwlocatie van. Of deel enkele ruimtes in als flexwerkplekken voor werknemers uit de directe omgeving. Dertig jongeren uit Someren-Eind hebben volop ideeen over de nieuwe functie van de voormalige pastorie aan de Nieuwendijk, bleek tijdens een brainstormsessie. ,,In de tuin kun je de trouwfoto’s maken en beneden in het gebouw is de prachtige hal met glas in lood een mooie plek voor de trouwplechtigheid”, zei Giel Toonders. ,,En na het feest kan er worden overnacht in de bruidssuite waarvoor op zolder genoeg ruimte is.”