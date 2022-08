Sluipverkeer teistert Beek en Donk door dichte brug: ‘Iedere automobilist tegenhouden is onbegonnen werk’

Pastor Van Eerd verhuisd naar Deurne; laatste geestelij­ke die in Liessel woonde

LIESSEL - Pastor Eugène van Eerd uit Liessel woont sinds 16 juli in de nieuwe pastorie Landzicht in Deurne. Dat betekent dat de pastorie in Liessel nu onbewoond is. Het gebouw zal in september bij inschrijving verkocht worden.

1 augustus