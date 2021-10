Sluiting dreigt voor zandsteenfabriek in Liessel: personeel woest

Wie ging er in 1956 schoenen passen bij sportwin­kel Van Kooijk in Eindhoven?

23 oktober EINDHOVEN - Een foto gemaakt bij sportzaak van Kooijk aan de Mathildelaan in Eindhoven. Gemaakt in oktober 1956. Wie weet welk gezelschap er hier op de foto nieuwe schoenen past? Ook anekdotes over de sportzaak of de familie Van Kooijk zijn welkom. We komen via d.hoekstra@ed.nl graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.