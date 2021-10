Sluiting zaal Deurne geeft laatste zetje richting dansavonden in Someren-Eind

SOMEREN-EIND - Het plan lag er al, door een verhaal in de krant wordt het nu ook uitgevoerd. Op 23 oktober vindt in De Einder in Someren-Eind de eerste van een serie dansavonden met zestigerjarenmuziek plaats. De aangekondigde sluiting van zaal Van Bussel in Deurne gaf het laatste zetje.

,,Voor de coronatijd aanbrak, waren wij bezig met het opzetten van nieuwe activiteiten", zegt Manus Kuijpers, woordvoerder en vrijwilliger bij het Eindse gemeenschapshuis. ,,Eén daarvan was een dansavond. Maar de geplande datum viel net in de coronaperiode en het dansavondplan verdween uit ons gezichtsveld. Tot wij in de krant lazen dat Van Bussel dicht gaat.”

Het was een extra motivatie om nu wel een dansavond te organiseren. Zelfs vier. Kuijpers: ,,Er is daar een gat gevallen en daar kunnen wij ons voordeel mee doen. We hebben orkest Sundown bereid gevonden om niet alleen de eerste avond te spelen, maar ook de drie vervolgavonden.”

Quote In onze verkerings­tijd ging ik met mijn vriendin Zus vaak dansen bij zaal Verheijen in Nederweert Nico van den Broek, Voorzitter Bond van Ouderene

Voorzitter Nico van den Broek van de Bond van Ouderen is blij met dit initiatief. ,,In onze verkeringstijd ging ik met mijn vriendin Zus vaak dansen bij zaal Verheijen in Nederweert. Ik herinner me nog de sfeervolle aankleding. We genoten van de orkestjes uit die tijd die bijna allemaal zestigjarenmuziek speelden.” Hij verwacht zeker dat een aantal van zijn leden op de dansavond in De Einder aanwezig is.

Kerkdienst niet verstoren

Het bestuur van De Einder is in overleg met het kerkbestuur om bij het inrichten van de zaal de zaterdagse kerkdienst niet te verstoren. Kuijpers: ,,Wij wachten tot de dienst is afgelopen. Daarna zorgen we voor sjouwers die de stoelen, tafels én geluidinstallatie van het orkest op de juiste plek zetten. Het orkest wordt op een verhoging geplaatst, zodat de muzikanten tussen de dansers in hun muziek laten horen.”

Ook ongeoefende dansers kunnen de vloer op: ,,Wij spelen ook langzame muziek waarop die mensen hun pasjes kunnen doen en zo toch kunnen genieten”, zegt Jan Hurkmans uit Someren-Eind. Hij is één van de vier leden van Sundown. ,,Buiten verzoeknummers uit een andere periode om spelen wij uitsluitend muziek uit de jaren zestig.” Allerlei genres komen voorbij voor de dansers: rock & roll, foxtrot, tango, wals en slowfox.

Ervaren amateurmuzikanten

De vier orkestleden, in leeftijd variërend van 60 tot 73 jaar, hebben al een lange tijd als amateurmuzikant achter de rug. Hurkmans: ,,Wij vonden elkaar in deze muziek die ons boeit. Onze ervaring is dat bezoekers van onze leeftijd daar ook zo over denken. Het is leuk om te doen. Onze grootste dankjewel is als men terugkomt bij een volgende dansavond.”

Kuijpers en de vrijwilligers bekijken of de dansavonden een blijvertje zijn. ,,Als bezoekers enthousiast naar huis gaan en de mond-tot-mondreclame gaat werken, is het best mogelijk dat er nog vaker in De Einder gedanst kan worden.”