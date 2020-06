Smeulende brand Peel nu ook onder controle

DEURNE - De fikse onweersbui van vrijdag en het inzetten van extra mensen en materieel hebben ervoor gezorgd dat de smeulende brand in de Deurnsche Peel nu ook onder controle is. Dat meldt de gemeente Deurne.

,,De rookoverlast is flink afgenomen en het smeulen is een stuk minder”, zegt een woordvoerder. ,,Staatsbosbeheer en de aannemer zijn dinsdag en woensdag nog aan het blussen. Daarna gaan ze over naar de controle-fase. Als vuur zich aandient of aan de oppervlakte komt, wordt daar weer op ingezet.”

Meters maken

Met name bij Soeloopkade en de Vlakte van Minke smeult het nog. Daar zat het vuur ook diep in de grond. Maar het komt minder aan de oppervlakte en geeft minder overlast. Ze konden vorige week echt meters maken met blussen. Daarbij is vrijdag 25 millimeter regen gevallen.”

De brandweer blijft iedere dag de weersomstandigheden bekijken, aldus de woordvoerder. Daarbij is ze alert op mistvorming in de ochtend. De kans dat mensen moeten vrezen voor evacuatie, is erg klein. ,,Ik geen geen honderd procent garantie”, houdt de woordvoerder nog een slag om de arm.

Onderzoekster Cathalijne Stoof van de universiteit van Wageningen, die in beeld is om het onderzoek uit te voeren naar veiligheid en natuur, was in de Peel om te kijken. Er is nog geen opdracht verstrekt.