Snakken naar gezelligheid in herfstvakantie; het lukt in de Peel ook als de horeca dicht is

Na ruim een half jaar thuiswerken komen de muren zo stilaan op haar af, dus is de frisse najaarslucht van het Lieropse buitengebied bijzonder aangenaam voor de Tilburgse Ramona van Wanrooij. Ze spendeert de herfstvakantie met haar tienjarige dochter Maud en partner René op camping De Somerense Vennen.

Een welkome afwisseling op het claustrofobische, geïsoleerde regime van werken vanuit huis, die voor Van Wanrooij, werkzaam als schade-expert, en veel andere Nederlanders al sinds de corona-uitbraak dagelijkse kost is. ,,Ik snakte erg naar gezelligheid’’, laat ze weten. Die komt ze niet tekort op de camping in de Lieropse bossen. Vader Riny en moeder Yvonne vertoeven er ook. ,,Ik heb ook al leuke gesprekken gevoerd met de buren hier.’’

Extra deken

Dochter Maud is ook in haar sas. Duidelijk geïnspireerd door de Lieropse natuur tekent ze een sierlijke pauw. Voorheen was een bezoekje aan de bioscoop vaste prik tijdens de najaarsvakantie, maar kamperen past ook wel in haar straatje. ,,De voorbije jaren kampeerden we altijd in een tent. Leuk, maar met dit weer erg koud. Zelfs met een extra deken.’’ Geen koude voetjes echter in de in november vorig jaar aangeschafte Chateau-caravan.

Ook voor haar is een weekje kamperen erg prettig na tijden van sleur. Goed, ze gaat weer gewoon naar school maar de eenzaamheid van de maanden ervoor is ze niet vergeten. ,,Ik miste mijn kameraadjes en andersom ook. De tijd die we samen doorbrachten wilden we zo lang mogelijk rekken. ‘Blijf hier nou eten’. ‘Ga nog niet weg’. Dat soort dingen waren vaak te horen.’’

Haar dochter in het campingcafetaria trakteren op een frietje met mayonaise zit er voor Ramona echter niet in. Vanwege de coronaregels is de horeca op de Somerense Vennen gesloten. Campinggast Ramona vindt het jammer voor de camping. ,,Ze lopen extra inkomsten mis die ik ze had gegund. Het is een echt familiebedrijf.’’

Kuchschermen

Trampolinehal We-jump in Helmond mag zijn gasten evenmin drankjes serveren, maar eigenaar Teun Spreeuwenberg doet desondanks goede zaken deze herfstvakantie. Hij kan rekenen op zo’n 100 tot 150 gasten per dag en zo betalen investeringen om de hal coronaproof te maken zich uit. ,,Met name de kuchschermen waren een behoorlijke kostenpost’’, zo duidt hij. Daarvan staan er twaalf in de wachtruimte. ,,Ik kocht die voor 125 euro per stuk van mijn broer Ferd, die het bedrijf Gastbeschermer heeft opgericht. Een schappelijke prijs, want vaak kost zo’n scherm 500 euro.’’

Volledig scherm De jeugd vermaakt zich binnen bij We-jump in Helmond, moeders doden de wachttijd met hun mobiel © DCI Media/René Manders

Spreeuwenberg is er veel aan gelegen om coronaveilig vertier te bieden. Zo krijgt iedereen die het pand betreedt een kaartje met een getal van één tot en met dertig, om te voorkomen dat niet meer mensen dan toegestaan de ruimte vullen. Juist nu moet We-jump toeslaan. ,,Maart, april en mei waren treurige maanden, maar dit najaar kunnen we het hoofd boven water houden.’’

Op de fiets

Ondanks een gezonde aanwas van springlustige jongeren is er geen gedrang in de wachtruimte, volgens Spreeuwenberg. ,,Tieners komen zelf op de fiets. En groepjes van vier kinderen vaak maar met één ouder. Dat is perfect voor ons.’’

Waar horeca dicht blijft, is er deze herfstvakantie in de Peel dus toch vermaak voor kinderen en hun ouders. Van de springhal tot Laco-zwembaden en van Dierenrijk tot Kidsplaza. Ook tropische vlindertuin Costa Rica is te bezoeken. Maud van Wanrooij heeft het nog te goed, moeder Ramona op fluistertoon: ,,Een verrassingsuitstapje.’’