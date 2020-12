Snel kogel door de kerk over jacht in Deurne

DEURNE - Het lot van de Deurnese jagers ligt in het nieuwe jaar in handen van de Deurnese politiek. Mogen ze actief blijven jagen op gemeentegrond of niet? En zo ja: hoe dan? Over twee weken gaat daarover een eerste kogel door de kerk.

Blijft alles bij oude en mogen de honderd jagers die in Deurne rondlopen blijven doen wat ze al jaren doen? Worden er voortaan andere eisen aan ze gesteld? Of stopt de gemeente misschien wel met de jacht op wild in Deurnese bossen?

Het is aan de politieke partijen uit de gemeenteraad om hier een oordeel over te vellen. Op 12 januari staat er een discussie over het onderwerp gepland, die eerder in mei al gevoerd zou worden. Dit werd in die dagen uitgesteld vanwege corona. Enige haast is nu wel nodig, want op 1 april loopt de overeenkomst af die de gemeente heeft voor het wildbeheer op haar gronden.

Opnieuw discussie

Op dit moment zijn in Deurne ongeveer honderd jagers actief. Ze zijn verplicht aangesloten bij een zogenaamde Wildbeheereenheid (WBE). Er worden gronden van particulieren gehuurd, maar ook van de gemeente. De afspraak is dat de WBE's ervoor zorgen dat de wildstand in balans is. Dat betekent onder andere dat er gejaagd wordt op diersoorten waarvan er te veel rondlopen of die gevaarlijk zouden zijn voor de verkeersveiligheid. Ook komen jagers in actie als er gewassen moeten worden beschermd.

De taken van de WBE’s liggen nu opnieuw voor ter discussie. Meerdere partijen vinden iets van de situatie. Zowel voor- als tegenstanders trekken aan de jassen van politici.

Burgemeester en wethouders: meer invloed op jacht

De afgelopen maanden kregen raadsleden bijvoorbeeld verschillende brieven van natuurorganisaties. Ook vielen er twee nieuwe plannen in de brievenbus. Een van ex-jager en oud-lid van WBE Sjaak Kuijpers, die vindt dat de jacht moet stoppen omdat er geen sprake meer is van een gezonde wildstand in de gemeentebossen. Maar ook een opzet voor een faunaraad van twee oud-voorzitters van de WBE.

Ook liet het gemeentebestuur zelf een evaluatie opstellen.

Daaruit blijkt dat burgemeester en wethouders in de toekomst meer mogelijkheden willen hebben om het wildbeheer te sturen. Ze willen onder meer invloed krijgen op welke soorten bejaagd worden en meer zeggenschap over wie wanneer en waar jaagt.

Twee kanten op

Op basis van al deze ingekomen stukken moeten raadsleden zich nu gaan buigen over het onderwerp. De uitkomst daarvan kan twee kanten uitgaan, is de verwachting. Of de afspraken blijven bij het oude en burgemeester en wethouders geven aandachtspunten mee.

Daarnaast kan het zijn dat de gemeenteraad zelf een besluit wil nemen over wel of geen faunabeheer. Een knoop daarover zou in de raadsvergadering van maart kunnen worden doorgehakt.

In aanloop naar de discussie van 12 januari startte Progressief Akkoord/GroenLinks deze week een petitie.

WAT WE EERDER SCHREVEN OVER DE JACHT IN DEURNE

- Martien Bots en Renny van den Heuvel maakten eigen plan voor beheer van de bossen, de voorzitter van de WBE is zwaar teleurgesteld

- Wie wordt de baas over de Deurnese bossen? Als het aan Sjaak Kuijpers ligt worden ze voorlopig met rust gelaten.

- Natuurclubs doen al tijden pogingen om het jagen op gemeentegrond te laten verbieden

- De voormalig voorzitter Renny van den Heuvel vertelde in een interview hoe hij rust in de club wilde brengen

- Eerder ontstond onrust in de WBE waardoor voorzitter Martien Bots samen met het voltallige bestuur afhaakte