Snelle fietsrit van Gemert naar Helmond gaat 5,2 miljoen euro kosten

Boeren worden op bestaansni­veau getroffen, dieper kun je ze niet raken volgens boerenpas­toor Steeghs

SOMEREN-HEIDE - Dertien jaar was hij varkenshouder in Neerkant, tegenwoordig is hij pastor in Wijchen. Velen zien Jack Steeghs als boerenpastoor. Op de Agrarische Dagen in Someren-Heide bidt hij voor een goede oplossing van de stikstofproblematiek.

19 september