Snelle verbouwing Varendonck Someren moet voorkomen dat leerlingen ‘gaan reizen’

Zijn we niet geld over de balk aan het smijten? VVD’er Jules Klessens toonde zich donderdagavond kritisch op het voorstel om enkele miljoenen beschikbaar te stellen voor renovatie van de middelbare school plus aanbouw op de Kanaalstraat nummer 14. ,,Er is onder meer geen berekening gemaakt van de tijdelijke huisvesting. En zo zijn nog meer kosten niet berekend. We moeten er nog een keer kritisch naar kijken.”