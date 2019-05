Sociaal op pad met AutoMaatje in Deurne

Naar de Markt om een terrasje te pakken, even op bezoek bij een vriendin, naar een afspraak in het ziekenhuis: dit soort tripjes zijn niet voor iedereen even bereikbaar. Mensen met een lichamelijke beperking, een krappe portemonnee of een beperkte kennissenkring botsen meer dan eens tegen een vervoersprobleem aan. Voor deze mensen is er in Deurne binnenkort een oplossing: ANWB AutoMaatje.

In Deurne wordt het project gedragen door de KBO, stichting de Wik en LEVgroep. De gemeente steekt er over een periode tussen 2019 en 2021 107.000 euro in. De KBO en de Wik zorgen samen voor minimaal vijftien chauffeurs.

Waar Deurne van start gaat met AutoMaatje, trekt Helmond juist de stekker er uit. Ze wezen onlangs een nieuwe subsidieaanvraag van ruim 32.000 euro af. De stad was in het najaar van 2017 de eerste Brabantse plaats die ermee startte, maar per 1 juli vervalt de service. Voornaamste reden is het tegenvallende aantal gebruikers. Projectleider Matthijs de Winter van de ANWB liet eerder in deze krant weten dat in Helmond sprake was van een mooie groei. ,,Binnen een jaar zijn er 200 deelnemers, dat is geheel in lijn met de ontwikkeling zoals we die elders zien. We vinden het erg jammer dat de gemeente heeft besloten de subsidie stop te zetten. Dit is eigenlijk een tegendraadse beweging.”