Soekena voelde zich nooit gediscrimineerd maar wilde wel een onderzoek

ASTEN - Haar ouders komen uit Marokko, ze is zelf in Nederland geboren en opgegroeid. De 22-jarige Soekena Sabbar, die namens het CDA in de Astense politiek zit, voelde zich nooit gediscrimineerd. Maar stond wel met Gijs de Jong (D66) aan de basis van een enquête over discriminatie. En dat onderwerp leeft ook in Asten, zo blijkt.

Er werd in eerste instantie terughoudend op gereageerd. In het dorp én in de politiek. Sabbar: ,,Discriminatie gebeurt in Eindhoven, Amsterdam, Amerika, maar toch niet hier, hoorde ik.” De Jong: ,,We willen niet de wereldproblematiek naar het dorp brengen. Tegelijkertijd is het wel belangrijk om te kijken hoe het hier is. Artikel 1 van de grondwet zegt dat iedereen gelijk is.”. Aanleiding was de dood van de Afro-Amerikaan George Flloyd bij een arrestatie en de beweging Black Lives Matters die daar op volgde.

Lees ook Ook in Asten sprake van discriminatie

Een werkgroep met D66/HvA, CDA, Leefbaar Asten en PGA ging aan de slag. Besloten werd om eerst een enquête te houden. De uitkomst daarvan is bekend: bijna de helft van de 412 respondenten zegt dat er in Asten discriminatie plaatsvindt. Ruim op de drie kent iemand die ‘uitgesloten wordt’ op basis van geslacht, leeftijd, religie, nationaliteit, sociale afkomst, handicap, ziekte of seksuele geaardheid.

Soekena Sabbar heeft het zelf nooit ondervonden. ,,Ik heb me nooit anders gevoeld, ging mee in de groep met Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes. Het heeft ook te maken hoe je er als persoon mee omgaat, denk ik.” Ze geeft een voorbeeld: ,,Ik kreeg veel afwijzingen voor stageplekken. Er zijn mensen om me heen die dan zeggen ‘het komt omdat ik een Marokkaan ben’. Ik denk ‘blijkbaar sluit mijn cv niet aan bij de vacature’.”

,,Het is niet zo dat ik de mensen die het ervaren, wegzet van ‘jullie stellen je aan’", vervolgt ze. ,,Een opmerking van ‘ga terug naar je eigen land’ daar kunnen mensen echt mee zitten. Het is nooit tegen mij gezegd. Maar ik zou dan antwoorden ‘in mijn paspoort staat dat ik in Geldrop ben geboren’. Dat mijn ouders hier niet vandaan komen, daar heb ik niets mee te maken.”

Dat ene gezin

,,Mijn opa en oma die als eerste generatie hierheen zijn gekomen, vertelden hoe open ze zijn ontvangen. Hoe iedereen ze bijzonder vond. Ze waren ook bijzonder, want er waren er maar heel weinig Marokkanen in de jaren zeventig. Dat ene gezin in Asten, dan weet iedereen waar het om ging. In mijn klas op de basisschool was ik de enige. Bij mijn jonge neefje zitten nu verschillende Syriërs en Marokkanen.”

Onbekend maakt onbemind, stelt De Jong. ,,In het voetbalteam van mijn zoontje zit ook een kind dat met zijn ouders is gevlucht. Als je het verhaal hoort, dan discrimineer je niet meer.” De cijfers van de enquête laten volgens hem zien dat het een belangrijk thema is. ,,Ik denk dat het vaak onbewust gebeurt. Het gaat er ons niet om mensen zwart te maken. Het gaat er om hoe we het beter kunnen doen.”

Er zou woensdag een thema-bijeenkomst worden gehouden over de enquête en hoe nu verder. Die is door corona tot nader order uitgesteld. Bijna zeventig procent geeft aan het belangrijk te vinden dat de gemeenteraad zich bezighoudt met het thema. De Jong: ,,Terwijl in de commissie werd gezegd: moet dit nou, zijn er geen belangrijkere dingen?” Die vraag is nu beantwoord.

In de Astense raad en commissies is trouwens ook een wereld te winnen wat betreft diversiteit. Sabbar: ,,Dat is de reden dat ik politiek actief ben geworden.”