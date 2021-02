Soepeler regels voor recreatiehuisjes op komst in Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL - Voor zo'n dertig recreatiehuisjes in de bossen en in het buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel zijn mogelijk soepelere bestemmingsplanregels op komst. Wethouder Inge van Dijk (CDA) gaat daarover op verzoek van de gemeenteraad in overleg met het provinciebestuur. Dat is bereid serieus te kijken naar Gemertse voorstellen daarover.

Dat is de uitkomst van een verhit debat over die recreatiehuisjesregels in de Gemert-Bakelse gemeenteraad. In dat bij vagen keiharde debat stonden CDA, VVD en fractie-Vogels lijnrecht tegenover de Dorpspartij, die nog wel samen met het CDA in de coalitie zit, Lokale Realisten/D66 en Sociaal Gemert-Bakel.

(On)mogelijkheden

Het voorstel om soepeler om te gaan met de bestemmingsplanregels kwam van de hand van het CDA. Die partij, met elf zetels de grootste fractie in de Gemert-Bakelse gemeenteraad, had het initiatief genomen voor een raadsbrede werkgroep waarin de wenselijkheid en (on)mogelijkheden van die versoepeling onderzocht en besproken is.

,,Die noodzaak daarvoor is groot", zegt CDA-fractievoorzitter Stefan Janszen. ,,Er staan in of aan de rand van het buitengebied in totaal zo'n dertig recreatiehuisjes, waarvan sommigen al zestig jaar. Een aantal daarvan heeft geen stromend water. Weer anderen moet dringend verbouwd of gerenoveerd worden. En nu kan dat niet. Daar willen we wat aan doen.”

Natuurnetwerk

De regels in het bestemmingsplan Buitengebied en het feit dat de bossen in de gemeente Gemert-Bakel deel uitmaken van het Natuurnetwerk Brabant verhinderen dat, constateert de CDA-fractievoorzitter. ,,Het zou mooi zijn als we de eigenaren van die huisjes uit de brand kunnen helpen door de regels wat aan te passen.”

De regels in het Brabantse natuurnetwerk zijn opgesteld door het provinciebestuur. ,,Natuurlijk hebben we al even afgetast of dat bereid is te praten over een aanpassing van de regels, en dat blijkt gelukkig het geval te zijn. We hebben te horen gekregen dat een Gemertse delegatie in Den Bosch met open armen zal worden ontvangen.”

Deur wagenwijd open

De fracties van Lokale Realisten/D66, Sociaal Gemert-Bakel en vooral de Dorpspartij zijn mordicus tegen het versoepelingsplan. ,,Dat zet de deur wagenwijd open voor het legaliseren van allerhande zaken in het buitengebied en in de bossen", zo stelt raadslid Toon Coopmans van de Dorpspartij. ,,Ik heb nog niet een argument gehoord uit de mond van het CDA dat hout snijdt.”

Omdat het CDA dankzij de steun van de VVD en de fractie-Vogels een meerderheid in de raad behaalde voor het plan, gaat CDA-wethouder Van Dijk er binnenkort niettemin wel mee aan de slag.