Somatische afdeling Sonnehove gesloten vanwege corona

Ultieme zoekactie in De Brink Liessel: Hoop op vondst auto van al 46 jaar vermiste vrienden

8:51 LIESSEL - Gespecialiseerde duikers gaan dinsdag 8 september op zoek naar de auto van de al 46 jaar jaar vermiste vrienden Piet Hölskens en Hans Martens. Twee interessante zoekplekken zijn nog over in waterplas de Brink in Liessel. ‘Dit is een ultieme poging.’