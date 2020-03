Someren centrum wil naar (ruime) voldoende

Deurnese filmstu­dent Carel maakt ode aan overleden moeder Helma

12:00 DEURNE - De afstudeerfilm ‘Als skiën dansen wordt’ van de Deurnese Carel van Goch is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het werd geschreven door zijn moeder Helma. Net als de hoofdpersoon in zijn film streed ook zij tegen longkanker. ,,Het is heel heftig, maar ik vind dat het verhaal verteld moet worden'.