Someren-Eind kon altijd rekenen op Wim Smits

Nieuwe Brabantse coalitie neemt miljoenen­plan van Grashoff tegen droogte over

13:26 DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant trekt de komende tien jaar 68 miljoen extra uit om verdroging van kwetsbare natuurgebieden tegen te gaan. Het plan is onlangs nog in de steigers gezet door afzwaaiend gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks), maar wordt ook door het nieuwe provinciebestuur omarmd. ,,Een klein wonder, al heb ik wel zorgen over de uitvoering.”