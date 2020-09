Someren-Eind verliest met Antoon van Weert dorpsfiguur

Van Weert was een ouderwetse winkelier die tijd nam en had voor zijn klanten én een luisterend oor. 'Geheimpjes' waren bij hem veilig. Daarnaast was hij een bekende in het Eindse verenigingsleven, vooral bij carnavalsvereniging De Plattevonder waar hij, samen met zijn vrouw Riek, in 1970 het prinsenpaar vormde.

In 1989 werd in het Eind een jubileum-cd opgenomen, waarop Van Weert als troubadour twee nummers vertolkt die vooral in het voormalig Huize Peeljuweel erg populair waren. Hij zong de nummers op de zanikavond in Someren-Eind waar hij ook optrad met de ex-prinsengroepering. Hij schreef hiervoor de teksten én het ex-prinsenlied.

Antoon van Weert is in Hospice Emopad in Geldrop overleden.