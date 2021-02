Someren: geen PMD-afvalinzameling op maandag vanwege winterse omstandigheden

Hoe schoon is de lucht hier in de buurt? Binnenkort rollen die gegevens uit een meetkast in Deur­ne-Zeil­berg

3 februari DEURNE - Deurne gaat actief meewerken aan het meten van de luchtkwaliteit in deze regio. In het oosten van de gemeente komt een vast meetpunt waar de hoeveelheden stikstofdioxide en fijnstof in de lucht worden gemeten. Later kunnen op die plek ook ammoniak en geluid worden opgevangen.