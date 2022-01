Someren heeft goed onderhandeld in Lierop; Politiek blij met zestig nieuwe woningen aan Berkeindje/Groenstraat

Onduide­lijk­heid over Fuse in Bakel duurt voort

Pas op zijn vroegst eind deze maand komt er duidelijkheid over de toekomst van het in zijn voortbestaan bedreigde Fuse in Bakel. Het bestuur van het jongerencentrum, het gemeentebestuur en de nieuwe eigenaar van het Fuse-pand zijn nog volop in overleg met elkaar.

6:49