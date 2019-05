Someren heeft miljoenen nodig voor scholen

SOMEREN - Een bedrag van tussen de twaalf en veertien miljoen euro kost nieuwbouw of renovatie van vier basisscholen in de gemeente Someren. ’t Rendal in Lierop krijgt een hagelnieuw pand. Voor de Sint Jozef (Someren-Heide), Mariaschool en Leerrijk (beiden Someren) wordt onderzocht wat het beste is. In het Varendonck wordt ruim zes miljoen euro geïnvesteerd.

Someren is genoodzaakt om de negen onderwijslocaties in de gemeente onder de loep te nemen. Dat komt enerzijds door het dalende leerlingenaantal. In het basisonderwijs zakte het aantal van 1680 in 2013 naar zo’n 1400 nu. De komende jaren schommelen die cijfers nog, maar op de lange termijn komt Someren uit op 1400 leerlingen. Eenzelfde trend in het voortgezet onderwijs: het aantal leerlingen is met zo’n tweehonderd gedaald tot achthonderd en die lijn stabiliseert.

Anderzijds hebben enkele onderwijsgebouwen bijna hun maximale levensduur bereikt. De school in Lierop staat er inmiddels ruim vier decennia. Bovendien is hier vraag naar ruimte voor onder meer kinderopvang en zijn er plannen om nabij het pand de nieuwe huisartsenpraktijk te vestigen. Nieuwbouw is volgens het gemeentebestuur ongeveer net zo duur als renovatie: bedragen die liggen tussen 2,4 en 2,8 miljoen euro.

Andere verouderde scholen zijn de St. Jozef, Mariaschool en Leerrijk. Voor die drie scholen is nog geen voorkeur uitgesproken en is nader onderzoek vereist. De politiek moet bovendien knopen doorhakken over de toekomst van het Varendonck aan de Kanaalstraat. Voor de middelbare school zijn twee varianten uitgerekend. Optie is is uitbreiding van het pand op nummer 14 met achthonderd vierkante meter en het afstoten van het gebouw op nummer 12.