Someren in conclaaf met boze Lieroppenaren in buitengebied

Someren oppert in het voorontwerp limieten aan het aantal vierkante meters bijgebouw per bewoner. Dit wekt wrevel bij veel bewoners, die via een handtekeningenactie de koppen bijeen staken. In totaal zetten ruim honderd Lieroppenaren hun krabbel. Zij wonen in het buitengebied ten noorden van de A67, waar het gebiedsplan voor ontworpen wordt. De gemeente benadrukt echter dat het voorontwerp van het bestemmingsplan nog tot en met 9 december ter inzage ligt en dat niets definitief is.