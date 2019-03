Someren krijgt drie ton voor aanpak klimaat

,,De provincie omhelst het project. Het is een voorbeeld voor andere regio’s en we hopen dat meer gemeenten gaan volgens. Het is een samenwerking tussen diverse partijen waarbij concrete maatregelen genomen worden, allemaal om klimaatbestendig te worden”, zegt een woordvoerder namens de gedeputeerde.

Someren werd in juni 2016 geteisterd door noodweer. Overvloedige regenval en vuistdikke hagelstenen leidden tot veel schade aan huizen, bedrijven, auto’s en openbare voorzieningen. De droogte van vorig jaar heeft in hetzelfde gebied zijn sporen nagelaten. ,,De klimaatverandering is in het gebied van Someren goed zichtbaar geworden”, aldus de zegsman.