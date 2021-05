Someren moet anderhalve ton besparen op kosten gemeenschap: schrappen bijdrage vrijwilligers en jongerencentra

SOMEREN - Vijftigduizend euro aan besparingen zijn in de eerste maanden van dit jaar al gevonden. Voor 2022 moet Someren nog eens een ton extra zien te vinden binnen het Sociaal Domein. Een van de twaalf voorstellen is het schrappen van de vrijwilligersbijdrage van 540 euro per persoon.

Vrijwilligers in bijvoorbeeld Asten en Someren doen vaak hetzelfde werk. Aan de Somerense kant van het kanaal krijgt een vrijwilliger maximaal 540 euro voor zijn of haar inzet, terwijl in Asten niets wordt uitgekeerd. Someren weet ook dat mensen met een kleine portemonnee vaak deze vergoeding krijgen, maar een halvering van de kosten bijvoorbeeld is ook geen optie. Het vaststellen van de juiste bedragen is vrij intensief en dan wegen de uitgekeerde bedragen niet meer op tegen de gemaakte kosten. Daarom ligt het volledig schrappen nu op tafel.

En zo moet de Somerense politiek de komende tijd over elf andere voorstellen tot bezuinigingen in het Sociaal Domein nadenken. In juli vorig jaar kreeg het gemeentebestuur de opdracht om in 2021 in totaal 50 mille te besparen en het vanaf 2022 structureel met 1,5 ton minder te doen.

Compliment voor mantelzorgers

Wethouder Theo Maas heeft nu voorbeelden aangedragen. Een daarvan is een andere vorm van het mantelzorgcompliment. Nu kunnen Somerenaren hier honderd euro per persoon voor krijgen. Dit bedrag kan omlaag of Someren kiest bijvoorbeeld voor waardering in de vorm van een theatervoorstelling. Hiermee kan de Peelgemeente 45.000 euro besparen. Maas raadt dit scenario af omdat je dan minder mantelzorgers bereikt.

Andere mogelijkheden zijn het schrappen van de PC-regeling (bijdragen voor aanschaf computers, red.) en geen subsidie meer voor Stichting Dr. Eijnatten. Die regelt het beheer, onderhoud en vervanging van defibrillatoren in de openbare ruimte. Een eerder aangekondigde bezuiniging op het jongerenwerk (15 mille) komt ook weer voorbij. Eerder liet onder meer De Comeet in Someren al weten hier fel tegen te zijn, omdat de financiële steun al steeds minder werd en dat quitte spelen bij evenement steeds moeilijker wordt.