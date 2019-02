Someren pakt drank en drugs bij jongeren aan

Overmatig alcohol- en drugsgebruik door met name jongere gebruikers baart alle Peelgemeentes zorgen. Ook in Someren staat het thema hoog op de politieke agenda. In navolging van de integrale notitie 'Aanpak alcohol en drugs in Someren' van oktober stelt het college van burgemeester en wethouders aan de raadsvergadering van 21 februari voor om 40.000 euro vrij te maken voor het aanstellen van een projectleider. Die moet binnen twee jaar zorgen voor een integraal plan van aanpak voor de problematiek.

Gisteravond werd het voorstel behandeld in de raadscommissie Burger en Bestuur. Met name die integrale aanpak is belangrijk, legde wethouder Theo Maas uit: ,,Aan de voorkant heb je het over educatie en voorlichting. Het gaat daarnaast om regelgeving. Maar aan regelgeving heb je niets als je niet handhaaft. En regionale samenwerking is ook belangrijk. Want onze jongeren gaan ook de gemeentegrens over."

Unaniem

De commissie schaarde zich unaniem achter het voorstel. Al vroeg Tessa Raijmakers zich namens de Gemeenschapslijst af waarom er rondom het alcohol- en drugsgebruik in Someren nog geen concrete, lokale cijfers bekend zijn: ,,Is het niet beter om eerst in beeld te brengen wat de stand van zaken precies is? Zodat je hier een concreet plan van aanpak voor kan maken?"

,,Natuurlijk hebben we enig zicht", antwoordde Maas. ,,Maar geen goed zicht. Dat is onderdeel van het plan. Want ook daar hebben we alle partijen bij nodig."

Ellen Zegwaard (CDA) wenste de projectleider op voorhand succes: ,,Helaas is onze jeugd ontvankelijk voor drank en drugs. Het is onderhand het grootste probleem aan het worden in onze gemeente. Dit is een ambitieus plan. Het doel is om een cultuuromslag teweeg te brengen."

Voorbeeld

,,We spreken over een cultuuromslag die niet bij de jongeren begint", benadrukte Maas. ,,Maar juist bij de ouderen. Zij moeten het voorbeeld geven." Daar kon Leo Dortmans zich namens de PVDA in vinden: ,,We hebben hier een bourgondische levensstijl. We zullen er aan moeten wennen dat daar ook nadelen aan kleven."