Someren stelt centrumregisseur aan

Piet (82) uit Deurne is niet moe te krijgen; hij blijft op de tien kilometer nog vlot onder de 55 minuten

9:00 DEURNE - Hij is 82 en kan nog geen halve dag stilzitten. Piet Loverbosch heeft meerdere bijbanen, is looptrainer bij de Deurnese Lopersgroep en legt nog altijd een tien kilometerwedstrijd af in minder dan 55 minuten. Zelf vindt hij dat allemaal heel normaal.