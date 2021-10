Someren trekt de handrem aan in het buitengebied: Voorlopig wijken geen boerderijen voor grote huizen

De hoogtijda­gen van Disco Dance De Kroon herleven nog één keer, maar de aanleiding is geen vrolijke

16 oktober ASTEN - De Kroon was in de jaren 70 en 80 een begrip in het Astense uitgaansleven. Op 13 november volgt nog één laatste saluut aan de disco van toen, al is de aanleiding voor die feestavond niet per se een vrolijke.