Someren vervangt lampen in 360 lantaarnpalen

Deurnese collecte viert vijfde verjaardag

11:44 DEURNE - De Goede Doelen Week viert dit jaar haar eerste jubileum. In Deurne is de gezamenlijke collecte al vijf jaar een succes. Voorheen werd er in het dorp voor verschillende fondsen gecollecteerd maar steeds meer collectanten stopten ermee, waardoor de opbrengsten minder werden.