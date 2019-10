Someren voelt voor Skaeve Huse-plan

Het concept van Skaeve Huse is eenvoudig, staat in de nieuwe Woonvisie Someren 2030. Het gaat om vrijstaande woningen met een oppervlakte van dertig vierkante meter. In het huisje zit een woongedeelte, keukentje, badkamer en toilet. De kleine woningen staan ‘idealiter’ niet in een woonwijk. Waar dan wel in Someren, is nog volstrekt onduidelijk. ‘Onze voorkeur gaat uit naar een kleinschalig, lokaal georiënteerd overzichtelijke initiatief’, schrijft de gemeente.

In Nederland is het van oorsprong Deense concept al door enkele gemeenten toegepast of gaat dat gebeuren (Laarbeek). In Eindhoven staan twaalf Skaeve Huse. De eerste bewoner trok er begin 2017 in en inmiddels staan nog steeds enkele woningen in stadsdeel Gestel leeg. Woningcorporatie Sint Trudo maakt geen haast met de verhuur, omdat het geen doel op zich is om ze zo snel mogelijk vol te krijgen. ‘Het doel is te komen tot zorgvuldige plaatsing van bewoners die te veel overlast veroorzaken in reguliere Eindhovense buurten en nergens anders terechtkunnen’, zei een woordvoerder eerder.