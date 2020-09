Someren voor pastorieplan en opvanghuis

CDA en Leefbaar Someren hebben nog wel opmerkingen over het aantal woningen aan de Van Lieshoutstraat. ,,We zien daar liever drie in plaats van vier woningen, zodat de ingang naar de tuin beter zichtbaar is. Nu lijkt het in de schetsen alsof de mensen via een oprit van een van de woningen naar de tuin kunnen", aldus Arjan Evers van het CDA. Arnold Verhofstad van Leefbaar Someren: ,,Die vierde woning zal wel nodig zijn om de exploitatie rond te krijgen."

Volgens wethouder Guido Schoolmeesters zegde toe ‘de opmerkingen over de toegankelijkheid van de tuin en de uitstraling ervan mee te geven aan de ontwikkelaar’.